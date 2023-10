Polizei in Hagen Hagen: Preußerstraße in Haspe nach Fußgängerunfall gesperrt

Haspe. Autofahrer aufgepasst: Nach einem Verkehrsunfall kommt es in Haspe zur Stunde zu erheblichen Behinderungen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Preußerstraße in Hagen-Haspe ist zurzeit die Hasper Hauptverkehrsstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In Höhe des Lidl-Disounter-Marktes ist dort offenkundig ein Fußgänger von einem Skoda erfasst worden, der in Richtung Haspe fuhr. Das Opfer scheint erheblich verletzt zu sein, doch es besteht nach ersten Informationen keine Lebensgefahr. Der Verkehr wird über die Berliner Straße sowie die Leimstraße umgeleitet.

Wir berichten Details, sobald weitere Fakten vorliegen.

