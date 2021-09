Brand in Hagen: Entwarnung - keine Schadstoffe in der Luft

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hagen. Anwohner und Mitarbeiter mussten evakuiert werden. Salzsäure ist in die Volme gelaufen.

Produktionshalle in Eilpe in Flammen

Hagen. In Eilpe ist es zu einem Großbrand in einer Produktionshalle gekommen: Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern an.

Die dunklen Rauchschwaden sind in weiten Teilen der Stadt am Himmel zu sehen: Eine Produktionshalle in Eilpe steht in Flammen. In der Halle der traditionsreichen Hagener Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik ist ein Feuer ausgebrochen. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und produziert Artikel aus Federstahl. Noch während die Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen kämpfen, läuft Salzsäure vom Firmengelände aus in die Volme.

Erst am späten Abend dann gibt es Entwarnung: Das Feuer ist unter Kontrolle. Bei einer Messung der Luftqualität konnten keine Schadstoffe in der Luft festgestellt werden. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern an – die Straßensperrungen werden vermutlich bis zum frühen Morgen aufrechterhalten, meldet die Polizei.

Salzsäure läuft vom Firmengelände in Hagen in die Volme

Was ist passiert? „In der Halle haben Chemikalien gebrannt“, sagt Feuerwehr-Sprecher Dennis Hoff. „Es ist während der Löscharbeiten zum Überlaufen der Beizbecken gekommen und die Chemikalien sind in die Volme gelaufen. Wir haben sie massiv mit Wasser verdünnt.“ Die Einsatzkräfte lösten den „Ruhr-Alarm“ aus. Wasserwerke und Klärwerke wurden informiert. Parallel wurden Kollegen vom Landesumweltamt zur Verstärkung nach Hagen gerufen.

„Im Stadtgebiet wurden zusätzlich Luftmessungen durchgeführt, um auszuschließen, dass sich Schadstoffe in der Luft befinden“, erklärt Hoff. Das sei bei einer derartigen Rauchentwicklung, wie sie am Freitagabend zu beobachten war, das Standardvorgehen. Weiträumig – bis nach Hohenlimburg – wurden Messungen mit Spezialfahrzeugen durchgeführt.

Verletzt worden ist bei dem Großbrand glücklicherweise niemand. „30 Anwohner und 12 Mitarbeiter der Firma mussten zur Sicherheit evakuiert werden“, so Polizei-Sprecher Tino Schäfer. Auch die Polizei war mit einem Großaufgebot in Eilpe im Einsatz.

Brand bei der Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik an der Eilper Straße: Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ausbreitung des Feuers kann verhindert werden

Zunächst hatte das Feuer von der Produktionshalle der Firma, die unter anderem Lieferant der Automobil-, Zulieferer- und Elektroindustrie ist, auch auf einen weiteren Gebäudeteil übergegriffen. „Wir konnten den Bereich allerdings erfolgreich abriegeln und somit ein weiteres Ausbreiten der Flammen rechtzeitig verhindern“, blickt Dennis Hoff auf die schnelle und gute Arbeit der Kollegen vor Ort. Eine sogenannte „Beleuchtungseinheit“ sorgte am Abend dafür, dass die Einsatzkräfte auch im Dunkeln einwandfrei arbeiten konnten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

In der gesamten Zeit kam es im Umkreis zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, der Bereich um die Firma wurde weiträumig abgesperrt, so Tino Schäfer. Die Hagener Polizei erhielt Unterstützung von Kräften aus umliegenden Behörden, um die Straßensperrungen absichern zu können. Neben den Einschränkungen für den Straßenverkehr war auch die benachbarte Bahnlinie in Richtung Volmetal betroffen.

Wie groß der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Auch zur Brandursache konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden.

Nina-Warnapp: Fenster und Türen geschlossen halten

Über die Nina-Warnapp wird die Bevölkerung bereits gewarnt: „Im Bereich Hagen-Süd kommt es durch ein größeres Brandereignis zu Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie die Klima- und Lüftungsanlage ab.“

