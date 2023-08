Hagen: Prügel-Frau kehrt trotz Verbots zum Gatten zurück

Haspe. Erst verprügelt sie ihren Gatten, dann ignoriert sie die Anweisungen der Polizei Hagen. Jetzt greifen die Beamten erneut durch.

Nachdem eine prügelnde Ehefrau am Wochenende in Hagen-Haspe zunächst der Wohnung verwiesen werden musste, hat die Polizei die renitente Dame jetzt sogar hinter Gitter bringen müssen. Am Samstag erst hatte die resolute Frau im alkoholisierten Zustand ihren Gatten mit einem Schuhlöffel verdroschen. Nachbarn hatten letztlich die Polizei alarmiert und die Frau versucht, in Ihre Schranken zu weisen und für zehn Tage ein Rückkehrverbot ausgesprochen.

Widerstand gegen Beamte

Doch am Montag trafen Polizisten die 64-Jährige erneut an ihrer Wohnanschrift an, als sie gegen 11.30 Uhr die Einhaltung der Verweisung überprüften. Sie forderten die 64-Jährige auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin erwiderte sie, dass es ihrer Meinung nach kein Gesetz gäbe, welches ihr vorschreiben würde, ihre Wohnung verlassen zu müssen. Sie kam den Anweisungen der Beamten nicht nach und weigerte sich. Als Polizisten sie aus der Wohnung brachten, sperrte sie sich und leistete Widerstand. Sie musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Polizisten fertigten zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

