Hagen: Qual zur Wahl – Wahllokal für Ältere kaum erreichbar

Wenn die Wahl zur Qual wird: An der Sekundarschule Altenhagen in Hagen ist für Wähler mit Einschränkungen das Wahllokal nur schwer, für einige auch gar nicht zu erreichen.

Hagen. Bei der Bundestagswahl in Hagen gibt es Beschwerden. Ein Wahllokal in einer Schule ist für Menschen mit Einschränkungen kaum zu erreichen.

In Altenhagen wird die Wahl zur Qual. Zumindest für jene Bürger, die nicht mehr gut zu Fuß sind, Denn das Wahllokal in der Sekundarschule Altenhagen in Hagen ist nicht wie in all den Jahren bequem ebenerdig über den Schulparkplatz zu erreichen, sondern nur über die Friedensstraße. Von dort führt eine Treppe zum Gebäude. Und auch im Haus müssen Wähler die zweite Etage ansteuern.

„Wir haben ernsthaft überlegt, ob wir umkehren sollen“, sagt Rolf Crämer. Der 81-Jährige aus Hagen hat sich am Morgen gemeinsam mit seiner Frau Jenny (72) auf den Weg gemacht, um ihre Stimmen zur Bundestagswahl abzugeben. „Der Eingang oben, den wir sonst immer genommen haben war dicht, stattdessen mussten wir um den Block gehen, um den unteren Eingang zu erreichen.“

Weg zum Wahllokal in Hagen wird zur Tortur

Eine regelrechte Tortur für den Rentner und seine Frau. Er leidet an Asthma, seine Frau hat ein schweres Rückenleiden und hat sich die Treppen regelrecht hochgequält. „Im Treppenhaus gibt es nicht einmal ein Geländer, an dem sie sich festhalten konnte“, sagt Crämer, „dass sie es bis ins Wahllokal geschafft hat, grenzt an ein Wunder. Ich selbst war völlig außer Atem, als ich oben angekommen bin. So etwas geht doch nicht.“

26. September 2021, Hagen Altenhagen. Das Wahllokal in der Sekundarschule ist für ältere Menschen schwer zu erreichen. Wahl Bundestagswahl Wählen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Am Ende des Leidenswegs zur Urne beschwert sich Crämer bei den Wahlhelfern. Antwort: Er habe doch auch die Möglichkeit zur Briefwahl gehabt. „Das ist unverschämt“, so Crämer, „wir haben noch immer am Wahltag selbst unsere Stimme abgegeben. Und das wollen wir auch weiter so halten. Ich wette aber, dass viele ältere oder beeinträchtigte Menschen, die in Altenhagen wählen wollten, frustriert abgedreht sind – ohne zu wählen.“

Wähler verzichten auf Stimmabgabe

Zumindest sind Jenny und Rolf Crämer nicht die einzigen, die sich beschwert haben… Eine weitere Hagenerin bemängelt ebenfalls, dass es im Inneren des Gebäudes nicht mal Handläufe gebe, sie hätte beobachtet, dass tatsächlich einige wieder abgedreht seien, ohne zu wählen.

Bundestagswahl in Hagen

Auch Uwe Peters aus Hagen hat in der Schule in der Friedensstraße bereits am frühen Sonntagmorgen seine Stimme abgeben. Zwar ist er selbst noch gut zu Fuß unterwegs, aber auch er bemängelt die Zustände: „Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein barrierefreier Zugang zu mehreren Stimmbezirken nicht gegeben war. Dies betrifft insbesondere die Stimmbezirke 1025 und 1033 im obersten Stockwerk sowie weitere Stimmbezirke, welche im ersten Obergeschoss angesiedelt sind“, so Peters. „Für Personen, welche nicht so gut zu Fuß sind, ist dies eine sportliche Herausforderung.“

Hagen: „Unter den Umständen gehen wir nicht mehr wählen“

Dieter Schmidt, 73 Jahre alt, ist einfach nur fassungslos: Er hatte sich mit seiner Frau, die zuletzt an Hüfte und Knie operiert werden musste und dementsprechen nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist, auf den Weg zum Wahllokal gemacht – und kaum fassen können, was ihn und seine Liebste vor Ort erwartete: „Wir haben uns bis in die vierte Etage gequält. Unter diesen Umständen werden wir künftig nicht mehr wählen...“

Immerhin: Die Stadt Hagen hat reagiert und am Nachmittag den Zugang über die Berghofstraße – wie in all den Jahren – wieder ermöglicht. „Von der Abteilung Wahlen und Statistik war nicht vorgesehen, dass die Wähler den unteren Eingang Friedensstraße und die Treppen nutzen müssen. Woran es am Ende gelegen hat, erörtern wir noch“, so Stadtsprecherin Clara Treude. „Wir versuchen, nach Möglichkeit barrierefreie Wahllokale anzubieten. Leider kann das nicht immer in allen Fällen gelingen.“

