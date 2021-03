Klimaschutz in Hagen Hagen: Rad-Demo von „Fridays for future“ und den Falken

Hagen. Diesmal rollen sie über die Straßen. „Fridays for future“ und „Die Falken“ bitten am Freitag in Hagen zu einer Demo.

Am kommenden Freitag, 19. März, veranstalten „Fridays for Future Hagen“ und „SJD Die Falken Hagen“ anlässlich des globalen Klimastreiks eine Fahrraddemo in Hagen. Beginn ist um 16.30 auf dem Bahnhofsvorplatz, die Demo wird durch die Innenstadt über Wehringhausen zurück zum Hauptbahnhof fahren. „Seit Jahren sind die Auswirkungen der Klimakrise für so viele Menschen weltweit und besonders im globalen Süden lebensbedrohlich. Um noch Schlimmeres zu verhindern, müssen wir das 1,5- Grad-Limit einhalten. Dies muss auch den Parteien, die sich für die Bundestagswahl aufstellen, klar werden, und elementarer Bestandteil ihrer Parteiprogramme sein“, fordern.

Während der gesamten Veranstaltung achte man darauf, Abstände einzuhalten und stets eine FFP2- Maske oder eine medizinische Maske zu tragen. „Bringt euch auch eine Ersatzmaske mit, da gerade beim Fahrradfahren die Maske schnell feucht wird und somit weniger Schutz bietet. Wenn ihr Erkältungssymptome habt oder euch nicht wohl fühlt mit einer Fahrraddemo in Pandemie-Zeiten, beteiligt euch dieses Mal einfach digital am globalen Klimastreik“, so die Veranstalter.