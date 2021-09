Hagen: Radfahrer (82) bei Unfall schwer verletzt

Ein 82-Jähriger ist bei einem Unfall in Hagen schwer verletzt worden.

Hagen. Im Kreuzungsbereich in Altenhagen kommt es zur Kollision mit einem Auto. Der Mann wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hagen schwer verletzt worden: Der Mann fuhr am Montag auf einem Radweg die Eckeseyer Straße in Richtung Fehrbelliner Straße entlang. Im Kreuzungsbereich zur Altenhagener Straße kam es plötzlich zur Kollision mit dem VW eines 28-Jährigen.

Zeugen rufen Polizei und Rettungswagen

Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Zeugen riefen die Polizei und einen Rettungswagen. Der verletzte Hagener wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

