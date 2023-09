Hagen: Radfahrer bei Sturz in der Innenstadt verletzt

Hagen-Mitte. Als die Ampel auf Rot springt, legt der Mann eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß mit einem Audi zu vermeiden. Das hat Folgen:

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in der Körnerstraße in der Hagener Innenstadt verletzt: Der 32-Jährige wollte dort mit seinem Pedelec die Fahrbahn an der Fußgängerampel in Richtung Sparkassen-Karree überqueren. Auf Höhe der Fußgängerinsel wechselte die Ampel auf Rot, zeitgleich fuhr ein Audi bei Grünlicht in Richtung Altenhagen. Beide führten eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Audi-Fahrer fährt direkt zur Wache

Der 32-jährige Pedelec-Fahrer kam hierbei jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Audi fuhr nach dem Vorfall direkt zu einer Polizeiwache. Der 57-jährige Mann aus Schwerte schilderte dort, dass er sich erkundigt habe, ob der 32-Jährige Hilfe benötigt, dieser habe ihn jedoch mit den Worten „Ich schlage dir die Brille vom Kopf“, bedroht und eine Schlagbewegung gemacht. Der 32-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen