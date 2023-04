Hagen: Radfahrer erobern jetzt die Fußgängerzone

Freie Fahrt für Radfahrer gilt in Hagen demnächst zumindest in Teilen der Fußgängerzone.

Hagen. Mit einem bunten Rahmenprogramm feiert die Stadt Hagen gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsentwicklung und der Volmegalerie am Samstag, 29. April, die ganztägige Freigabe der Hagener Innenstadt für den Radverkehr.

Die offizielle Eröffnung findet um 11 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz statt. Schon vorher haben Hagener aus verschiedenen Stadtteilen die Möglichkeit, mit ihren Rädern an Sternfahrten teilzunehmen.

Aus Nord, Ost, Süd und West

Im Stadtgebiet sind für den Tag der Eröffnung verschiedene Radtouren geplant, die allesamt zur Springe führen. Ab diesem Sammelpunkt geht es dann gemeinsam durch die Fußgängerzone bis zum Friedrich-Ebert-Platz, wo die Veranstaltung „HagenUpdate“ anschließt. Die Sternfahrten sind aus dem Norden, Osten, Süden und Westen Hagensgeplant und werden von Privatpersonen in enger Absprache mit der Radverkehrsplanung der Stadt Hagen angeboten.

Die „Tour Nord“ führt um 9.30 Uhr ab dem Treffpunkt Boeler Markt über die Route „Boeler Markt – Helfe – Garenfeld –Fley – Halden – Springe“ und ist insgesamt 18 Kilometer lang. Für die Teilnahme wird eine Grundkondition vorausgesetzt. Teilnehmer der „Tour Ost“ treffen sich um 9.30 Uhr am Bahnhof Hohenlimburg. Von dort nehmen sie gemeinsam die Route „Hohenlimburger Bahnhof – Elsey –Fley – Halden – Springe“, die 15 Kilometer lange Strecke ist für alle Fitnesslevel geeignet.

Treffen an der Kirche in Dahl

Wer aus dem Hagener Süden in Richtung Springe aufbrechen möchte, kann sich mit weiteren Teilnehmern um 10 Uhr für die „Tour Süd“ in Dahl an der alten Brücke neben der Kirche treffen. Diese führt über die Route „Dahl – Delstern – Eilpe – Springe“, ist etwa achteinhalb Kilometer lang und eignet sich für alle Fitnesslevel. Die „Tour West“ beginnt um 9.30 Uhr in Westerbauer am Brandt-Quartier. Von hier aus legen die Teilnehmer die 13,5 Kilometer lange Strecke, die für alle Fitnesslevel geeignet ist, gemeinsam über die Route „Westerbauer – Haspe – Heubing – Hestert – Buschey –Wilhelmsplatz – Bahnhof – Eilpe - Oberhagen – Springe“ zurück. Alle Touren sind privat organisiert, es besteht kein Versicherungsschutz durch die Stadt Hagen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gegen 10.45 Uhr enden die Sternfahrten an der Springe. Von dort aus startet eine kurze gemeinsame Tour bis zum Friedrich-Ebert-Platz. Hagener, die nicht an einer Sternfahrt, aber trotzdem an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen möchten, können sich bis 10.45 Uhr an der Springe einfinden.

Fahrräder stehen im Mittelpunkt

Im Rahmen der Veranstaltung bietet die Stadt Hagen gemeinsam mit der Volmegalerie Hagen eine Vielzahl von Angeboten rund und das Thema Fahrrad an. An einem Stand in der Volme-Galerie klärt die Hagener Polizei zum Beispiel über das Thema Verkehrssicherheit in Bezug auf den Radverkehr auf. Darüber hinaus informiert der ADFC über diverse Radverkehrsthemen.

Die Radverkehrsplanung der Stadt Hagen stellt allen interessierten Besuchern aktuelle Planungen und Maßnahmen vor und steht für Fragen zur Verfügung. Wer sich über Fahrräder informieren oder an seinem eigenen Rad eine kleine Reparatur durchführen lassen möchte, ist an dem Stand des Bike-Store Hagen genau richtig.

E-Scooter müssen draußen bleiben

Die Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr umfasst die Mittelstraße und einen Teil der Kampstraße, um zwischen dem Bergischen Ring und der Körnerstraße eine direkte Verbindung zu schaffen. Außerdem werden die Marienstraße als Zubringer aus der Hochstraße sowie die Dahlenkampstraße und Rathausstraße als Zubringer von der Potthofstraße freigegeben. Weitere Straßenzüge bleiben für den Radverkehr zwischen 9 und 19 Uhr geschlossen.

Die Freigabe der Fußgängerzone bezieht sich lediglich auf Fahrzeuge, die nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) als Fahrrad gelten – E-Tretroller (E-Scooter) sind von der Freigabe ausgenommen.

Radfahrer müssen Tempo anpassen

In der Fußgängerzone hat der Fußverkehr nach wie vor Vorrang, der Radverkehr muss dementsprechend die Geschwindigkeit anpassen und Rücksicht auf Fußgänger nehmen.

Weitere Informationen zum Radverkehr in Hagen sowie zu den Radtouren auf der Internetseite der Stadt Hagen unter www.hagen.de/radverkehr.

Ausführliche weitere Informationen zu der Veranstaltung „Hagen Update“ stehen auf der Internetseite www.hagenentdecken.de/hagenupdate zur Verfügung.

