Hagen: Radfahrerin kollidiert mit geöffneter Autotür

Hagen. Eine Radfahrerin kollidierte in Hagen mit einem Auto. Die Autofahrerin hatte die Tür just in dem Moment geöffnet, als die Radfahrerin vorbeifuhr.

Eine 57-jährige Radfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hagen-Wehringhausen leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Hagenerin gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Lange Straße in Richtung Ewaldstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Rehstraße öffnete die 45-jährige Fahrerin eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos ihre Tür – gerade in dem Moment, als die Radfahrerin vorbeikam. So kam es zur Kollision, sie stürzte und verletzte sich leicht, musste aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

