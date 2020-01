Kückelhausen. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise zu den Räder-Dieben in Kückelhausen.

Hagen: Räder an sechs Autos abgeschraubt

An einem Autohaus im Gewerbepark Kückelhausen haben unbekannte am Wochenende an verschiedenen Fahrzeugen die Räder abgeschraubt.

Am Samstag stellte ein Fahrer, der ein Autohaus am Konrad-Adenauer-Ring belieferte, fest, dass an insgesamt sechs Fahrzeugen die Kompletträder abmontiert worden waren. Es handelte sich um fünf Neufahrzeuge und einen Gebrauchtwagen der Marke Hyundai. Alle Pkw waren auf der Rückseite des Firmengebäudes, das in Richtung Fußweg der Eugen-Richter-Straße weist, abgestellt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, konnte bisher aber noch keine Erkenntnisse zu den Tätern erlangen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 986-2066.