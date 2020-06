Hagen: Räuber bedroht Taxifahrer mit einer Pistole

Ein Taxi ist am frühen Mittwochmorgen in Hagen-Vorhalle überfallen worden. Der Täter flüchtete.

Ein Taxifahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Hagen überfallen worden. Der Täter bedrohte den 56-Jährigen mit einer Pistole.

Die Taxe stand gegen 1.50 Uhr am Europaplatz. Der Fahrer saß in seinem Fahrzeug. Durch die halb geöffnete Fensterscheibe erblickte er plötzlich einen Mann, der ihm eine Pistole entgegen hielt.

Opfer nimmt die Verfolgung des Täters auf

In akzentfreiem Deutsch forderte er die Geldbörse des Taxifahrers. Der Fahrer händigte ihm das Portemonnaie aus. Anschließend lief der Räuber in Richtung Wortherbruchstraße davon. Sein Opfer fuhr mit dem Taxi in die Fluchtrichtung des Täters.

In der Wortherbruchstraße sah er einen dunklen Pkw. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit und ohne eingeschaltetes Licht in Richtung Nöhstraße und bog nach links in Richtung Brockhausen ab. Wenig später erblickte der Taxifahrer das Auto auf Höhe des Wasserschlosses Werdringen, wo er allerdings den Sichtkontakt verlor.

Polizei sucht nach einem dunklen Passat mit EN-Kennzeichen

Ersten Ermittlungen zufolge sahen Zeugen das Taxi und den dunklen PKW an der Brockhauser Straße. Bei dem PKW handelte es sich um einen VW Passat mit einem Kennzeichen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis (EN-). Der Täter war zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen grünen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Wer hat die Tat oder die anschließende Flucht beobachtet und kann insbesondere Hinweise zum Fahrzeug und dessen Kennzeichen geben? Hinweise nimmt die Polizei 02331/9862066 entgegen.