Nach einem Raub in Wehringhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Räuber mit grimmigem Blick überfällt 90-Jährige

Wehringhausen. Eine 90-jährige Wehringhauserin ist im Treppenhaus ihres Zuhauses von einem unbekannten Mann beraubt worden. Wer kann Hinweise geben?

Die Hagener Polizei bittet um Hinweise zu einem Raub, dem eine 90-Jährige zum Opfer gefallen ist. Am Montag war die Wehringhauserin nach Einkäufen und Besorgungen auf dem Weg zurück in ihre Wohnung. Als sie gegen 15.40 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße erreichte, fiel ihr im Treppenhaus ein ihr unbekannter Mann auf. Die Frau ging zur ihrer Wohnung und schenke der Person zunächst keine weitere Beachtung.

Kurz vor der Wohnungstür stand der Unbekannte plötzlich hinter ihr, riss an dem Trageriemen der Tasche und zog ihr diese über den Kopf hinweg. Mit seiner Beute lief der Räuber in unbekannte Richtung davon. Er wird von seinem Opfer als jung, klein und schlank beschrieben. Besonders der grimmige Gesichtsausdruck ist der 90-Jährigen in Erinnerung geblieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Kripo erschien am Tatort und begann mit der Spurensuche. In der Tasche der Hagenerin befanden sich Geld und Ausweisdokumente, die jetzt zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Wer weitergehende Hinweise liefern kann, sollte sich bei der Polizei melden unter 986 2066.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen