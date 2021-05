Blaulicht Hagen: Randalierer (20) hält Autos an und klopft an Scheiben

Hagen. Ein Randalierer hat in Hagen für Aufsehen gesorgt: Er warf Gegenstände auf die Fahrbahn und randalierte. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Ein 20-jähriger Randalierer wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen: Der junge Mann aus Remscheid warf am Dienstagmorgen mehrere Gegenstände auf die Fahrbahn, hielt Fahrzeuge an und klopfte an die Autoscheiben.

Randalierer wird aggressiv

Als die Polizei Hagen eintraf wurde der Mann aggressiv, wollte keine Angaben zu seinem Verhalten machen und ging drohend und wild gestikulierend auf die Beamten zu. Er schrie lautstark herum und ließ sich nicht beruhigen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

