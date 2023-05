Hagen: Randalierer bricht Polizist im Einsatz die Hand

Ein Polizeibeamter konnte nach seinem Einsatz in Hagen seinen Dienst nicht fortsetzen: Seine Hand war gebrochen (Symbolfoto).

Hagen-Hochschulviertel. Als die Polizei einen Randalierer aufgreift, kommt es zu einem Handgemenge. Zwei Polizeibeamte werden im Einsatz verletzt. Das hat Konsequenzen:

Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz im Hochschulviertel in Hagen verletzt worden: Anwohner meldeten bei der Polizei einen verdächtigen Mann, der sich in der Rosenstraße auffällig in Hauseingängen umsah.

Alkoholisierter Mann beleidigt Polizisten

Die Polizisten griffen die Person am Dienstag gegen neun Uhr in der Veilchenstraße auf. Der Mann schrie lautstark herum, als er den Streifenwagen erblickte und war deutlich alkoholisiert. Als ihn einer der Polizisten fragte, wie ihm geholfen werden könne, schrie er: „Halt die Fresse, du Wichser.“

Bei der anschließenden Personenkontrolle lehnte er sich an den Streifenwagen und klopfte mit der Hand auf die Motorhaube. Als er plötzlich bedrohlich auf das Streifenteam zuging, musste er zu Boden gebracht werden.

Polizisten bei Handgemenge verletzt

Dabei schlug und trat er nach den Beamten und beleidigte sie extrem. Bei dem Handgemenge wurde eine Polizistin leicht verletzt. Im Gegensatz zu ihrem Kollegen konnte sie ihren Dienst nach dem Einsatz fortsetzten. Der Polizeibeamte zog sich einen Bruch an der Hand zu und musste seinen Dienst beenden. Der 31-jährige Randalierer wurde zum Ausnüchtern ins Gewahrsam gebracht. Die Beamten legten eine Anzeige vor.

