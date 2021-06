Polizeibeamte haben in Hagen-Eilpe einen Mann in Gewahrsam genommen.

Blaulicht Hagen: Randalierer entblößt sich in der Öffentlichkeit

Eilpe. Ein 41-Jähriger entblößt sich in Eilpe in der Öffentlichkeit und wirft seine Unterhose auf den Gehweg. Polizeibeamte nehmen den Mann in Gewahrsam

Polizeibeamte haben in Eilpe einen aggressiven Randalierer in Gewahrsam genommen, der sich zuvor in der Öffentlichkeit entblößte und seine Unterhose auf den Gehweg warf.

Ein Zeuge hatte am Mittwochnachmittag die Polizei verständigt, weil sich der Mann zunächst vollständig entkleidet und anschließend wieder angezogen hatte. Seine Unterhose ließ er auf dem Gehweg liegen. Die Hagener Polizeibeamten konnten den Mann in der Selbecker Straße antreffen: Dort warf er mehrere leere Flaschen in ein Gebüsch. Der Aufforderung, seinen Müll einzusammeln, kam er nicht nach.

Der 41-Jährige reagierte von Beginn an aggressiv auf die Polizisten und war offenbar alkoholisiert. Als er auch körperlich aggressiv wurde legten ihm die Beamten Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Sie zeigten ihn wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses an.

