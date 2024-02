Hagen: Randalierer klingelt Sturm und landet in der Zelle

Ein Randalierer musste in Hagen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden (Symbolfoto)

Hagen Ein penetranter Randalierer landete im Hagener Polizeigewahrsam, nachdem er über eine Stunde lang Sturm an einer Tür geklingelt hatte.

Polizisten haben einen 25-Jährigen in Hagen in Gewahrsam genommen, der mehrfach an einem Haus randaliert hat. Der Mann klingelte am Montagabend in der Fritz-Reuter-Straße nach Angaben eines Anwohners bereits über eine Stunde lang fortlaufend Sturm an der Tür.

Bereits einige Stunden vorher Platzverweis erteilt

Bereits gegen 17.25 Uhr hatten Einsatzkräfte dem 25-Jährigen einen Platzverweis erteilt, nachdem er sich im Garten aufhielt und ebenfalls randalierend Einlass in das Haus verlangte. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv. „Auch bei dem zweiten Einsatz zeigte er kaum Einsicht und reagierte aufbrausend“, so die Polizei. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam.

