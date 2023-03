Hagen: Randalierer kommt in Handschellen ins Gewahrsam

Polizei in Hagen

Hagen-Mitte. Weil ein 64-Jähriger vor dem Ordnungsamt randaliert, kommt es in Hagen zu einem Polizeieinsatz.

Mit Handschellen hat die Polizei Hagen am Montag einen Randalierer ins Gewahrsam gebracht. Der 64-Jährige schlug gegen 15.10 Uhr mehrfach gegen die Scheiben des städtischen Ordnungsamtes in der Böhmerstraße. Er schrie herum und pöbelte Passanten sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes lautstark an.

Aggressiv gegenüber der Polizei

Als die hinzugerufene Polizei eintraf, verhielt er sich weiterhin aggressiv. Einen von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis ignorierte er. Den Polizisten war bekannt, dass der Mann in der Vergangenheit bereits wegen einer ähnlichen Verhaltensweise bei anderen Einsätzen in Erscheinung getreten war. Die Polizisten legten dem 64-Jährigen daraufhin Handfesseln an und brachten ihn ins Gewahrsam.

