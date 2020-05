Hagen: Randalierer schläft seinen Rausch in einer Zelle aus

Gegen einen unbelehrbaren Randalierer geht die Polizei in der Nacht in Eilpe vor.

Eilpe. Ein alkoholisierter Randalierer muss seinen Rausch in der Nacht zum Dienstag in einer Gewahrsamszelle der Hagener Polizei ausschlafen.

Einen unbelehrbaren Randalierer hat die Hagener Polizei in der Nacht zum Dienstag seinen Rausch in einer Zelle ausschlagen lassen. Gegen 2 Uhr in der Frühe tobte ein Mann vor einem Haus in der Straße In der Welle. Dort hatte er offenbar kurz zuvor eine Bekannte besucht, bis diese ihn zum Verlassen der Wohnung aufforderte. Auf der Straße schien der Betrunkene nicht mehr damit einverstanden, läutete dauerhaft bei der Hagenerin und schrie herum.

Die hinzugerufenen Beamten verwiesen den 39-Jährigen des Ortes. Nach wenigen Metern entscheid er sich jedoch dazu, zurückzukehren und erneut zu randalieren. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Cannabis in der Kleidung des Mannes auf. Dieses stellten sie sicher und es folgte eine Anzeige. Der 39-Jährige konnte seinen Alkoholrausch im Polizeigewahrsam ausschlafen.