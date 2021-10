Hagen: Randalierer spuckt Mann im Ladenlokal ins Gesicht

Die Polizei wird in die Hagener Innenstadt gerufen: Ein 56-Jähriger bespuckt einen anderen Mann in einem Geschäft.

Hagen. In einem Geschäft in der Hagener Innenstadt schreit der Randalierer lauthals herum und bespuckt einen 58-Jährigen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Ein 56-Jähriger hat in einem Ladenlokal in Hagen einen anderen Mann angespuckt und randaliert. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Hagen: Mann schreit laut herum und stößt Bilderrahmen vom Tisch

In einem Geschäft in der Elberfelder Straße zeigte sich der Mann am Dienstagnachmittag ohne ersichtlichen Grund äußerst aggressiv und schrie immer wieder laut herum. Er spuckte einem 58-Jährigen ins Gesicht und stieß beim Verlassen des Ladens mehrere Bilderrahmen von einem Tisch.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Polizei geschrieben. Diese hatte den Mann im Bahnhofsbereich antreffen können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen