Hagen: Randalierer wütet genau vor der Polizeiwache

Die Polizei Hagen hat einen Randalierer festgenommen. Der hatte vor der Polizeiwache an der Bahnhofstraße in Hagen gewütet.

Hagen. Ein Randalierer ist ausgerechnet vor der Polizeiwache in der Innenstadt in Hagen ausgerastet. Er hat Polizisten aufgegriffen.

Kurz vor Mitternacht hat am Montag ein 35-Jähriger in der Bahnhofstraße in Hagen vor der Polizeiwache randaliert. Der Mann lief schreiend und wild mit den Armen herumschlagend und gestikulierend auf Polizisten zu.

Um klären zu können, warum der Mann aus Kierspe derart durchdrehte, nahmen ihn die Beamten mit in die Wache. Der 35-Jährige beruhigte sich jedoch nicht sondern wurde aggressiver und leistete Widerstand, sodass sich die Polizisten entschieden, ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Versuchter Kopfstoß gegen Polizisten

Während der Autofahrt zur Hoheleye schrie der Mann weiter und versuchte, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Alle eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Der 35-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

