Die Polizei ermittelt in Hagen-Haspe.

Polizei Hagen: Randaliererin wird in Haspe in Gewahrsam genommen

Hagen. Eine 32-Jährige war aggressiv und missachtete einen Platzverweis in Hagen-Haspe. Sie wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Anwohner riefen am Mittwoch gegen 21.20 Uhr die Polizei in die Berliner Straße in Hagen-Haspe. Eine 32-Jährige hatte sich dort Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft, stöberte herum und schrie dabei laut. Die Frau fiel der Polizei bereits einige Stunden zuvor negativ auf und erhielt einen Platzverweis im Bereich der Kölner Straße.

Aggressiv und uneinsichtig

Den Beamten gegenüber war sie einmal mehr aggressiv und uneinsichtig. Sie missachtete Anweisungen und schleuderte ihre Tasche auf den Boden. Da sie sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten sie zur Durchführung eines weiteren Platzverweises in Gewahrsam.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen