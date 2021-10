Einen betrunkenen Autofahrer stoppt die Polizei Hagen am Wochenende in der Innenstadt.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Rasante Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Hagen-Mitte. Ein 25-Jähriger mit 1,2 Promille Alkohol im Blut muss bei einer Polizeikontrolle seinen Führerschein abgeben.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei Hagen am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt stoppen können. Gegen 5.30 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung durch die Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße fiel ihr ein Fiat auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf eine rote Ampel zusteuerte. Erst im letzten Moment bremste der Fahrer abrupt ab. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Körnerstraße fort und ignorierte dabei zunächst die Anhaltesignale der Beamten.

Erst an der Karl-Marx-Straße brachte er seinen Fiat zum Stillstand. Schon bei der ersten Ansprache schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der 25-Jährige sprach verwaschen und schwankte beim Aussteigen. Ein Test zeigte über 1,2 Promille an. Seiner Aussage, er habe nur ein Bier getrunken, trauten die Polizisten nicht wirklich. Sie ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

