Hagen: Rasantes Überholmanöver endet vor Hauswand

Altenhagen. 25.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen entstanden. Aber bei der heftigen Kollision wurde niemand verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in Altenhagen gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Hagen fuhr ein 47-Jähriger in seinem Mercedes über die Brinkstraße in Richtung Fuhrparkstraße. Hinter ihm befand sich ein 35-Jähriger. Dieser beschleunigte mit seinem VW, um den Mercedes zu überholen. Dabei touchierten sich beide Fahrzeuge. Der 35-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Hauswand. Es entstand ein großflächiges Splitter- und Trümmerfeld.

Keine Verletzten

Teile der Hausfassade lagen auf dem Gehweg und ein Stromkasten wurde aus der Mauer gerissen. Die Wucht des Aufpralls zog einen Schutzbügel aus der Gehwegverankerung. Der VW wurde so stark beschädigt, dass der Motorraum offen lag. Beide Airbags lösten bei dem Unfall aus. Dennoch wurde niemand verletzt. Die Polizei sperrte die Straße für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die Polizisten stellten den VW sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

