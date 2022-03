Hagen: Raser auf Volmetalstraße mit 123 km/h unterwegs

Hagen. Geschwindigkeitskontrollen im Hagener Stadtgebiet: Zwei Autofahrer fielen als Raser besonders negativ auf.

Der Verkehrsdienst der Polizei führte am heutigen Freitag, 11. März, erneut Geschwindigkeitskontrollen im Hagener Stadtgebiet durch. Hierbei wurden mehrere Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Dabei sind zwei Autofahrer besonders negativ aufgefallen.

Auf der Volmetalstraße wurde am Morgen der Fahrer eines Kia mit 123 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der 20-jährige Fahrer befindet sich noch in der Probezeit. Ihn erwarten nun 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Weiterhin kommen wegen der Probezeit die Kosten eines Aufbauseminars auf ihn zu.

Am Boeler Ring mit 89 km/h geschnappt

Zudem konnte gegen Mittag ein Fahrzeugführer auf der Straße Boeler Ring mit einer Geschwindigkeit von 89 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Die Hagener Polizei wird ihre Geschwindigkeitskontrollen weiter fortsetzen.

