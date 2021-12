Hagen: Rat gibt grünes Licht für verkaufsoffenen Sonntag

Etliche Geschäfte in der Hagener Innenstadt werden am Sonntag, 19. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Der verkaufsoffene Sonntag ist beschlossene Sache,

Hagen. Die meisten Läden in der Hagener City haben am 19. Dezember geöffnet. Ausnahme bilden die meisten Shops in den noch immer geschlossenen Galerien.

Die Ratsmitglieder haben am heutigen Donnerstag, 16. Dezember, den verkaufsoffenen Sonntag am 19. Dezember in Hagen abgenickt.

Das heißt, dass die meisten Geschäfte in der Hagener Innenstadt (mit Ausnahme der Läden in der Rathaus-Galerie sowie in der Volme-Galerie, die größtenteils aufgrund der Hochwasserschäden noch immer geschlossen sind), von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Die Hagener City-Gemeinschaft (die Werbegemeinschaft zählt etwa 50 Mitglieder) organisiert den Zusatz-Öffnungstag, der das Weihnachtsgeschäft in den Läden noch einmal ankurbeln soll.

In den Geschäften gilt die 2G-Regel (Einlass nur für geimpfte und genesene Personen).

Zumindest ein wenig aufatmen können jene, die am Sonntag mit dem Auto in die City fahren möchten: Seit Mittwoch hat das Parkhaus der Volme-Galerie mit 867 Parkplätzen für Kurzzeitparker wieder geöffnet.

Und auch Bürger, die mit dem Bus in die Innenstadt fahren möchten, werden sich freuen: Die Hagener Straßenbahn befördert auch am vierten Adventswochenende (also auch am verkaufsoffenen Sonntag) ihre Fahrgäste auf ihren Linien kostenlos.

Übrigens: Der Hagener Weihnachtsmarkt hat am Sonntag von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet.

