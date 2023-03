Hagen: Rathaus-Galerie – um 8.30 Uhr wird aufgeschlossen

Hagen. Die Rathaus-Galerie Hagen öffnet am Donnerstag fast zwei Jahre nach der Jahrhundertflut. Was man vor dem Neustart wissen muss.

Die Rathaus-Galerie Hagen, die seit der Jahrhundertflut geschlossen ist, wird am Donnerstag, 30. März, wieder öffnen. Um 8.30 Uhr werden die Türen der Galerie geöffnet, um 9 Uhr wiederum die der ersten Geschäfte. Rossmann und Woolworth als ein neuer großer Mieter in dem Einkaufszentrum zählen dazu.

Allerdings sieht der Betreiber Multi Germany GmbH, der die geplante Eröffnung in den letzten Monaten immer wieder verschieben musste, keinen Anlass für große Feierlichkeiten. Stattdessen soll es ein sogenanntes Soft-Opening geben. Will sagen: Die Galerie, die sich vor der Flut zum wichtigsten Anziehungspunkt in der Innenstadt entwickelte, schließt des Morgens einfach die Türen wieder auf.

Feinschliff vor der Eröffnung

„Der letzte Feinschliff in der Rathaus-Galerie läuft“, erklärt am Vortag der Eröffnung Center-Manager Philip Stabenow, der erst vor einigen Wochen das Ruder von Christoph Höptner in Hagen übernommen hat. „Wir lassen die Galerie komplett säubern, in den Shops wird dekoriert.“ Begleitet werde man dabei auch von der Feuerwehr und der Stadt Hagen.

Besonders der Brandschutz im Haus ist ein sensibles Thema. Erst recht, wenn man weiß, dass die ursprüngliche Eröffnung der Rathaus-Galerie im Oktober 2014 abgesagt wurde, als sich eine Schar geladener Gäste bereits vor der Tür versammelt hatte. Mängel beim Brandschutz waren der Grund. Das Einkaufszentrum eröffnete schließlich im November 2014.

Stadt Hagen unterstützt bei Abnahme

Ein ähnlicher Fall soll sich bei der Wiedereröffnung nicht wiederholen. „Die Kolleginnen und Kollegen der Bauordnung unterstützen die Durchführung und Abnahme der noch notwendigen Arbeiten nach Kräften, damit die Galerie, wie vom Eigentümer geplant, öffnen kann“, erklärt daher Clara Treude, Sprecherin der Stadt Hagen.

Eine Eröffnung sämtlicher Flächen wird es in einem ersten Aufschlag nicht geben. „Wir gehen davon aus, dass etwa 35 Geschäfte und Shops wieder öffnen“, hatte Center-Manager Philip Stabenow vor rund einer Woche erklärt. Er will in den nächsten Monaten zahlreiche Gespräche führen, um „Wackelkandidaten“ zurückzuholen bzw. neue Mieter für die Galerie zu gewinnen.

Einst 70 Läden in der Rathaus-Galerie

Denn: Ursprünglich waren an die 70 Geschäfte auf 22.000 Quadratmeter in der Rathaus-Galerie ansässig. Dann aber flutete im Juli 2021 die Volme das Parkhaus samt Technik, die sich im Untergeschoss der Galerie befand, und eine lange Schließungsphase startet. Saturn hat derweil ein Outlet in der benachbarten Volmegalerie eröffnet und kehrt zumindest vorerst nicht zurück. Die Modekette Zara ist nicht mehr mit von der Partie. Gleiches gilt beispielsweise für Yves Rocher.

In der Rathaus-Galerie eröffnen am Donnerstag 35 Geschäfte. Saturn im ersten Obergeschoss ist (zunächst) nicht dabei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auch Tom Taylor, das Schuhhaus Hammerschmidt, Gamestop, Reno/CCC-Shoes sowie Roshi’s Currybar werden nicht wieder eröffnen. Esprit hatte bereits vor der Hochwasserkatastrophe die Segel in Hagen gestrichen.

Woolworth als neuer Mieter in Hagener Innenstadt

Der Supermarkt Rewe sowie die Märkische Bank hatten bereits vor einigen Monaten im Zentrum von Hagen eröffnet. Ab Donnerstag kommen Drogeriemarkt Rossmann, Goldrichtig, Tredy, Eterna, Camp David/Soccx, Parfümerie Pieper, Mc Paper, Pandora, Tchibo, Optiker Robin Look, Feinkost Vita Maia, Jack Jones, Ditch, Bijou Brigitte, Only, S’Oliver, Krass, Rathaus-Galerie-Apotheke, Früchte-Paradies, Vegan Land, Vabene, Mr. Phan’s, Asiahung, Bubble-Tea I like, Hunkemöller, Bargello, Schuhgeschäft Deichmann, Woolworth als ganz neuer Mieter, Your Dreams Nails, Kult, Tedi, Nanu Nana, Studio­ Line, Kosmetik Beauty Salon und O2 hinzu.

Bei einigen bisherigen Mietern ist noch offen, ob, wann und auf welcher Fläche sie zurückkehren.

