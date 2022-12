Operette zum Jahreswechsel: „Die schöne Helena“ wird am Silvesterabend im Theater Hagen dargeboten.

Tipps zum Jahreswechsel Hagen: Rauschende Partys und Live-Konzerte am Silvesterabend

Hagen. Wer noch nicht weiß, wo er den Silvesterabend (feiernd) verbringen will: Hier einige Tipps aus Hagen.

Nur noch wenige Tage, dann steigt die Nacht der Nächte. Die meisten wissen vermutlich längst, wie sie Silvester in Hagen verbringen. Gemütlich zu Hause feiern, gemeinsam mit Freunden oder auf einer größeren Veranstaltung. Falls nicht: Hier ein paar Tipps (natürlich nur eine kleine Auswahl) für Kurzentschlossene.

Im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, wird nach der unfreiwilligen Pause 2020 und 2021 endlich wieder der Jahreswechsel zelebriert. Legt euren Ballast an der Tür ab, open your mind und lasst euch gemeinsam mit dem Pelmke-Team in die Nacht fallen. Der Sound dazu: Technoid & Housy. Atmosphärisch, tiefgängig, treibend. Als DJs begleiten euch auf dieser Reise die Locals Euphoric, Alto & Nils Kumpmann. Wann? Samstag, 31. Dezember, 23 Uhr. Karten im Vorverkauf 12, Abendkasse 15 Euro.

Im Werkhof Hohenlimburg, Kaiserstr. 1, steigt am Samstag ab 21 Uhr eine Silvesterparty. Eintritt: 25 Euro, Charts, 90iger, 2000er, R´n´B und House Musik. DJ ND.M. Nach Informationen unserer Zeitung sind nur noch wenige Karten erhältlich.

Auf dem Elbersgelände in Hagen

„Auf ein neues!“ lädt das Theater an der Volme, Dödterstr. 10, am Samstag ab 18 Uhr zu seiner Silvestershow ein. Karolin Kersting und Dario Weberg erwarten mit Gästen das neue Jahr.

In der Diskothek Capitol Hagen, Dödterstr. 10, wird am Samstagabend ab 22 Uhr gefeiert. Einlass ist ab 18 Jahren.

Oder wie wäre es mit einem Besuch bei der Silvesterparty im Bowling-Room auf dem Elbersgelände? Alle 20 Minuten erhält ein ausgeloster Besucher die Chance, einen Strike zu werfen und 250 Euro zu gewinnen. Muss vorab reserviert werden. Termin: 31. Dezember, ab 20 Uhr, Dödterstraße 10. Kosten: 1 Stunde mit bis zu acht Personen (eine Bahn): 40,50 Euro, 2 Stunden: 81 Euro (zzgl. 3 Euro Leihgebühr für Schuhe).

Im Kino oder im Theater

Im Cinestar Hagen können Interessierte am 31. Dezember das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker als Live-Übertragung erleben. Start ist um 17 Uhr. Karten gibt es für 24,50 Euro (Kinder bis 11 Jahre: ermäßigt) online auf: www.cinestar.de.

Das Theater Hagen präsentiert am 31. Dezember zweimal die beschwingte Offenbach-Operette „Die schöne Helena“. Für die Vorstellungen um 15 und um 19.30 Uhr gibt es noch Karten an der Theaterkasse oder online unter www.theaterhagen.

