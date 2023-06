Hagen reist kulinarisch und kulturell einmal um den Globus

Viele Besucher lockte am Samstag das „Vielfalt tut gut“-Festival an. Das Sommer-Open-Air fand im Dr. Ferdinand-David-Park statt.

Hagen. Das „Vielfalt tut gut“-Festival am Allerwelthaus machte am Samstag seinem Namen alle Ehre.

Als generationenübergreifender Publikumsmagnet entpuppte sich am Samstag in Hagen im Ferdinand-David-Park am Allerwelthaus das „Vielfalt-tut-gut“-Festival. Im Zeichen von kultureller Vielfalt setzte die Veranstaltung im Sinne von friedlichem Zusammenleben in der Stadt ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus.

Live-Musik und Leckereien

Dazu reichte der Programmbogen der Veranstaltung von Spiel- und Kreativangeboten über Livemusik, Gesang und Tanz bis hin zu einem Weltmusik-Konzertabend. Garniert wurde diese Botschaft natürlich auch durch ein üppiges, zum Teil exotisches kulinarisches Verwöhnprogramm, das den Gaumen einmal rund um den Globus reisen ließ.

