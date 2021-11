Hagen: Reitunfall – Kind in Fleyer Wald von Pony geworfen

Neben den Rettungskräften auf der Reitstrecke im Wald wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landete auf dem Landeplatz am Polizeipräsidium an der Hoheleye.

Fley. Ein Kind fällt im Fleyer Wald in Hagen von seinem Pony und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber wird angefordert.

Schwerer Reitunfall im Fleyer Wald in Hagen am vergangenen Samstagmittag: Ein junges Mädchen war beim Reiten von ihrem Pony abgeworfen und schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, dieser landete auf dem Landeplatz am Polizeipräsidium an der Hoheleye. Nach der Erstversorgung vor Ort entschied sich der Notarzt, das Kind mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus zu bringen. Wie alt das Kind war und wie sein aktueller Gesundheitszustand ist, ist aktuell noch unklar.

Zahlreiche Rettungskräfte machten sich nach dem Unfall sofort auf den Weg in den Fleyer Wald. Foto: Alex Talash

