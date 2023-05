Polizei in Hagen Hagen: Reizgas-Attacke bei Randale in der Innenstadt

Hagen-Mitte. Bei einem Streit in der Hagener Innenstadt muss die Polizei nicht bloß Anzeigen erstatten, sondern auch Platzverweise erteilen.

Zu einer Reizgas-Attacke ist es am Mittwoch in der Hagener Innenstadt gekommen. Gegen 21.15 Uhr riefen Zeugen die Polizei in die Körnerstraße. Dort hatte es kurz zuvor eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Offenbar gerieten der 25-Jährige und der 36-Jährige zunächst in einen verbalen Streit.

Angriff mit Vorgeschichte

Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Konfrontationen vor dem Lokal, wo die Situation nun erneut eskalierte. Der 25-Jährige zog plötzlich ein Reizgasspray hervor und setzte es gegen seinen Kontrahenten ein. Die Polizei fand die leere Flasche später bei einer Durchsuchung in der Tasche des Mannes. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 25-Jährigen und erteilten beiden einen Platzverweis.

