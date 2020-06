Hagen: Ringe bei Juwelier verschwunden - Zeugen gesucht

Die Polizei Hagen sucht nach einem vermeintlichen Diebstahl bei einem Juwelier in der Innenstadt Zeugen.

Hagen. Ein vermeintlicher Trickdieb hat bei einem Juwelier in Hagen zugeschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein vermeintlicher Trickdieb hat am Freitagnachmittag in der Hagener Innenstadt bei einem Juwelier zugeschlagen. Der Mann hatte das Ladenlokal in der Einkaufsmeile betreten und gab vor, sich für Ringe zu interessieren. Die Inhaberin holte daraufhin mehrere Ringe aus der Auslage und führte diese vor.

Der Trickdieb entschied sich dann für einen Ring, während die Juwelierin damit begann, andere Ringe wieder in die Auslage zu legen. Als ihr dann auffiel, dass zwei Ringe fehlten, sprach sie den Mann an. Dieser stritt den Diebstahl ab und verließ zunächst das Geschäft, kehrte jedoch noch einmal zurück.

Polizisten durchsuchen vermeintlichen Dieb und finden Messer

Die hinzugerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes antreffen und erste Ermittlungen einleiten. Bei der Durchsuchung des 49-jährigen Hageners konnten zwar Drogen und zwei Taschenmesser aufgefunden werden, die Ringe blieben jedoch verschwunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Fraglich ist insbesondere, was die Person nach dem ersten Verlassen des Geschäftes gemacht hat. Die Polizei fragt daher: Wer hat einen mit kurzer weißer Hose bekleideten Mann mit einem auffällig grünen Regenschirm in den Nachmittagsstunden des Freitags im Bereich der Mittelstraße beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden an 02331 986 2066 erbeten.