Hagen: Ringen um Verlängerung von Dezernent Thomas Huyeng

Das sagt die CDU-Fraktion

„Thomas Huyeng hat in seinem Funktionsbereich gute Arbeit geleistet und wichtige Akzente in der Umwelt- und Sicherheitspolitik für unsere Stadt gesetzt“, betont CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath. In seiner Funktion als Ordnungsdezernent habe er das Thema Problemimmobilien mustergültig und landesweit beachtet bearbeitet und so teilweise sehr angespannte Nachbarschaften wieder befriedet. Das Zusammenspiel aus einem deutlich schärferen Bußgeldkatalog, den Waste Watchern und einer schärferen Ahndung von Umweltdelikten sei ein weiteres Erfolgsprojekt, plädiert der CDU-Frontmann für eine zweite Amtszeit und will sich um breite Mehrheiten für dieses Votum bemühen. Parallel dazu kann sich Ramrath aber auch vorstellen, einen Beigeordneten mit Nähe zu den Grünen im Verwaltungsvorstand zu platzieren. „Es sind aber auch andere Modelle vorstellbar, um das auch in unserer Stadt gewachsene Gewicht der Grünen in der Verwaltungsspitze abzubilden. Hierüber werden wir mit den anderen Fraktionen offene und faire Gespräche führen.“ Grundsätzlich stehe die CDU einer Erweiterung des Dezernentenkollegiums nicht strikt ablehnend gegenüber. „Ein neuer Dezernent muss kein Volljurist sein. Wichtiger ist eine herausragende Expertise in Umwelt- und Verkehrsthemen“, bevorzugt die CDU eine klare Lösung im Rahmen der bestehenden Dezernate mit Anpassungen der Fachzuschnitte.“