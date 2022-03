Hagen: Rollerfahrer mit 1,84 Promille unterwegs

Die Polizei ermittelt in Hagen-Haspe.

Hagen. Ein Rollerfahrer war nicht nur ohne Führerschein, sondern auch stark betrunken unterwegs. Außerdem beleidigte er die Polizei.

Polizeibeamte hielten am Donnerstagnachmittag in Hagen-Haspe einen alkoholisierten Rollerfahrer an, der keinen Führerschein besaß.

Gegen 15.40 Uhr führten die Polizisten bei dem 46-jährigen Mann auf dem Konrad-Adenauer-Ring eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen auf, dass der Hagener im Stehen wankte und nach Alkohol roch.

Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,84 Promille an. Außerdem konnte der 46-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorzeigen.

Blutprobe entnommen

Sie ordneten eine Blutprobe an, die in einem Hagener Krankenhaus entnommen werden sollte. Auf dem Weg dorthin war der Hagener sehr aufgebracht und hatte kein Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.

Er beleidigte die Polizisten. Auch im Krankenhaus beruhigte er sich nicht. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Beleidigung gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

