Hagen: Ruberg-Kameras sind ein Stück Stadtgeschichte

Hagen. Peter Baum aus Hagen sammelt Kameras der Firma Ruberg. Die Fotoapparate wurden von 1931 bis 1936 im Klosterviertel produziert.

Handy raus, App starten, Knopf drücken, speichern. Hundertfach in der Woche. Vielleicht gar tausendfach. Im Urlaub, auf der Party, beim Bummel durch die Stadt. Es gab aber eine Zeit, in der jedes Foto wohlüberlegt sein wollte. In der nicht jeder sich eine Kamera leisten konnte. In der Filme rar sein mochten und die Entwicklung teuer. Und da spielt auch Hagen eine Rolle.

„Wer Kameras verkaufen will, muß die 3 Rubergs führen. Tausende neue Kunden sind durch sie zu gewinnen“, stand da über einer Anzeige, die sich offenbar an Geschäftsinhaber richtete. Denn die Hagener Firma Ruberg und Renner hat eine Episode mitgeprägt. Der Kettenhersteller aus dem Klosterviertel hat in der 30er-Jahren Kameras produziert. Peter Baum bewahrt dieses Stück Stadtgeschichte auf.

Ein kurzes Stück Stadtgeschichte

Es ist nur ein kurzes Stück Stadtgeschichte. „Ruberg und Renner haben nur von 1931 bis 1936 Kameras hergestellt“, sagt Baum und führt wirtschaftliche Gründe an: „Die Firma brauchte damals dieses zweite Standbein, um überleben zu können. Als die Rüstungsindustrie mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wieder Fahrt aufnahm, war das nicht mehr nötig. Ketten wurden wieder gebraucht.“

Das Gebäude der Firma Ruberg – hier wurden Ketten produziert. Und eine Zeit lang auch Kameras. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Baum, der Sammler, der sich intensiv mit dem Thema Spionage beschäftigt hat (unsere Zeitung berichtete) und der 155 Teller der Volkseigenen Betriebe aus der DDR sein Eigen nennt, will die Historie bewahren. „Ich habe zunächst ganz allgemein ältere Kameras gesammelt“, erzählt er, „irgendwann bin ich dann auf meine erste Ruberg gestoßen.“

Kameras wurden in Hagen produziert

Baum kommt aus Hagen, die Kameras sind in Hagen produziert. Die Verbindung ist da. „Mein Interesse war geweckt“, blickt Peter Baum zurück. Er sucht. Und er findet. Nicht in Hagen. Dafür oft im Ausland. Vor allem in Belgien und in Frankreich. „2019 habe ich noch ein Modell auf einem riesigen Fotoflohmarkt in Paris entdeckt. Eine Ruberg aus Bakelit.“

Kameras der Firma Ruberg wurden in vielen Ländern verkauft. Peter Baum aus Hagen sammelt sie. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In Brüssel und London ergattert er Exemplare. Große Summen muss er für die Kameras, die aus Hagener Sicht kleine Kostbarkeiten sind, nicht aufwenden. „Die gab es für ein paar Pfund“, sagt Peter Baum. „Am Ende aber habe ich keine Kameras mehr gefunden, die ich noch nicht hatte.“ Die Sammlung scheint also nahezu komplett zu sein.

27 Kameras in allen Ländern der Welt

Firma mit eigenem Rennteam Die Firma Ruberg & Renner wurde 1918 durch Josef Ruberg im Hagener Klosterviertel gegründet. Das Unternehmen fertigte Antriebsketten für Fahrräder, Motorräder, Automobile und Maschinen. 1917 entwickelte Ruberg außerdem neuartige Metallpatronengurte. Da laut Versailler Friedensvertrag in Deutschland bis 1935 die Produktion von automatischen Waffen verboten war, begann Ruberg & Renner erst danach mit der Serienfertigung von Munitionsgurten für Maschinengewehre und Bordkanonen in Kampfflugzeugen. Josef Rubergs Söhne Felix (1909-1994) und Werner (1912-2005) waren ebenfalls im Unternehmen tätig. Werner übernahm 1941 die Leitung und Felix gründete 1937 eine eigene Firma für Bordwaffen-Lafetten (später Haushaltsgeräte). Die Firma förderte den Rad- und Motorrad-Sport und unterhielt bis 1967 ein eigenes Rennteam. In den 1970er-Jahren wurde Ruberg & Renner von der US-amerikanische Firma Rexnord übernommen. Die Rexnord Ketten GmbH verlagerte 1982 die Produktion ins Lennetal Während des Zweiten Weltkriegs, erklärt der Historiker Dr. Ralf Blank, hätten die als wichtige Spezialbetriebe der Luftrüstung tätigen Firmen eigene Lager für über 400 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der Heinitzstraße, in der Rembergstraße und in der Delsterner Straße besessen.

„Ruberg Kameras wurden in diverse Länder exportiert“, sagt Peter Baum, „es gab sie unter den unterschiedlichsten Namen. 27 sind mir bislang überliefert. Die Frontplatten unterscheiden sich. Das Innenleben und die Rückseite aber nicht.“

Einen besonderen Schatz gibt es dann doch in der Sammlung von Peter Baum. Eine sogenannte Baby-Ruberg, die ihm der Firmeninhaber Werner Ruberg noch im Jahr 1982 persönlich übergeben hat. „Ich habe ihn besucht, mich mit ihm ausgetauscht“, sagt Peter Baum, „Ruberg war zwar Unternehmer, im Grunde aber ein sehr zurückhaltender Mensch. Das war schon ein besonderes Treffen.“ An dessen Ende es ein Geschenk gibt.

