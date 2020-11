Hagen: Rückendeckung für René Röspel jetzt auch aus Schwelm

Während sich Hagens SPD-Parteichef Timo Schisanowski in seinem Unterbezirksvorstand die volle Rückendeckung abholte für seine Bewerbung als Bundestagsabgeordneter 2021, bröckelt die Zustimmung für eine Ablösung des seit 1998 in Berlin sitzenden Abgeordneten René Röspel an der Basis zunehmend. Nachdem der Ortsverein Eilpe/Dahl zuletzt öffentlich verkündete , sich hinter Röspel stellen zu wollen, gibt es Unterstützung für den angesehenen Abgeordneten nun auch aus Schwelm.

Ortsvorstand wird Mitgliedern empfehlen, Röspel zu wählen

„Wer für unseren Bundestagswahlbezirk in den eigenen Reihen nach einem geeigneten Kandidaten für den Bundestag sucht, landet sehr schnell bei René Röspel. Wobei überraschend ist, dass gesucht wurde, denn niemand hatte bisher eine Vakanz festgestellt“, geht der Ortsverein Schwelm in einer Mitteilung deutlich auf die dort bislang nicht bekannten Ambitionen von Timo Schisanowski ein. „Der Ortsvorstand wird seinen Mitgliedern empfehlen, die Kandidatur von René Röspel zu unterstützen“, heißt es weiter. Die Vertreterversammlung zur Wahl des Kandidaten findet am 4. Dezember statt.

„Zukunftsfragen muss man nicht nur stellen, sondern auch beantworten“

„Wer sich wünscht, dass ein Abgeordneter sich um die Städte in seinem Wahlkreis kümmert, sieht sich durch René Röspel gut vertreten. Zusammen mit den Bundestagsabgeordneten im Ruhrgebiet plädiert er vehement für eine Altschuldenregelung der Kommunen. Sein Einsatz für die Gewerkschaften vor Ort, nicht zuletzt für die Jugendorganisationen im DGB, die mit ihm zusammen für die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes erstritten haben, ist aller Ehren wert. Zukunftsfragen muss man nicht nur stellen, sondern auch angehen. René Röspel arbeitet daher als Fachpolitiker im Bundestag, als Sprecher in der Enquete Kommission Künstliche Intelligenz“, lassen die Schwelmer Genossen verlautbaren. Über die Parteigrenzen hinweg sei Röspel ein glaubwürdiger Ansprechpartner, vielleicht sei das das Geheimnis seiner sicheren Wahlerfolge in den letzten Jahren entgegen dem Abwärtstrend der SPD.

Auch die Jusos haben sich zuletzt an Röspels Seite gestellt

Die SPD-Spitze erklärt, dass ein Generationswechsel bezogen auf das Mandat bereits mit Röspel vereinbart gewesen sei. Eine Darstellung, der Röspel ausdrücklich widerspricht. Auch die Jusos hatten sich zuletzt deutlich an Röspels Seite gestellt.