Hagen: Ruhrtalstraße – Abschnitt wird zwei Wochen gesperrt

Hagen. Die Asphalterneuerung der Ruhrtalstraße in Hagen geht in die nächsten Runde. Ab 8. Juni wird ein Bereich der Landesstraße zwei Wochen gesperrt

Die Deckschichterneuerung der Ruhrtalstraße (L675) in Hagen geht in den nächsten Abschnitt. Ab Mittwoch, 8. Juni, wandern die Arbeiten in den Bereich zwischen der Kreuzung mit Hagener Straße/Westhofener Straße und der Einmündung Villigster Straße (L703). Wie der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, wird dieser Abschnitt für ca. zwei Wochen voll gesperrt. Eine Umleitung über die Verbandsstraße (L674) und die Villigster Straße (L703) wird ausgeschildert.

Dritter Bauabschnitt

Damit beginnt der dritte Bauabschnitt von mehreren Deckenerneuerungen an Landesstraßen im Norden von Hagen. Anfang Mai begannen die Arbeiten auf der Verbandsstraße zwischen Kabel und Berchum, aktuell wird die Deckschicht der Ruhrtalstraße im anderen Bauabschnitt erneuert. Die Ruhrtalstraße wird auf insgesamt 3777 Metern Länge und die Villigster Straße auf einer Länge von 2782 Metern erneuert. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten erfolgen abschnittsweise unter Vollsperrung, über den jeweils folgenden Bauabschnitt wird vorher informiert.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen