Hagen: Sänger Guido Westermann in Sing-Offs bei „The Voice“

Hagen. Ist die Reise vorbei oder geht es weiter? Der Hagener Guido Westermann legt seinen dritten Auftritt bei „The Voice“ hin. Am Sonntag, 16. Oktober.

Wie weit wird die Reise von Guido Westermann bei der Talent-Show „The Voice“ noch gehen. Am Sonntag, 16. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1 steht der Hagener Sänger in den „Sing offs“. Mit „Dancing in the Dark“ von Bruce Springsteen und „I’d do anything for love“ von Meat Loaf überzeugte Westermann bislang in dem beliebten Fernsehformat. Mit seiner Band „UndercoverCrew“ ist er nach der Fernsehshow „Lass Dich überraschen“ im Jahr 2000 durchgestartet. Er ist Skipper aus Leidenschaft, besitzt einen Motorsegler an der Nordseekünste und versucht jedes freie Wochenende dort zu verbringen.

Westermann musiziert seit frühesten Kindertagen und ist ein Künstler, den viele Karnevalisten von seinen Auftritten im Karneval kennen und der unter anderem mit der „Fabulous music factory“ durch ganz Deutschland tourte. Sie coverten große Welterfolge und ließen deren Interpreten in knalligen Kostümen auf der Bühne wieder auferstehen. Anfang der 2010er-Jahre rutschte er in den Hagener Karneval. 2013 schrieb er den Song „Sagenhaft, weil das nur Hagen schafft“, der im lokalen Karneval zu einer kleinen Hymne geworden ist.

Kein reiner Stimmungsmusiker

Das reine Stimmungslied wird Westermanns Talent dabei aber nicht gerecht. Er war Leadsänger unterschiedlichster Bands, die unterschiedlichste Genres bedienten. Dass er irgendwie talentiert, vielleicht auch zu mehr berufen war oder ist, ließen bestimmte Leute in bestimmten Situationen immer mal wieder fallen. Aber nie wurde es so konkret, dass er sich von seinem Beruf getrennt hätte. Seit 21 Jahren arbeitet Westermann im Druckhaus in Bathey, wo auch unsere Zeitung gedruckt wird. Zunächst in der Druckplattenherstellung, heute im Versand.

Peter Maffay ist sein Coach

Die Menschen, die ihm da zuhören, sind Peter Maffay, Stefanie Klos, Rea Garvay und Mark Forster. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Musik-Geschmäcker sind verschieden. Aber ohne Zweifel sind das Top-Stars in der deutschen Musik-Szene. „Ich war auch wirklich nur wenige Sekunden aufgeregt, als der Vorhang für mich aufging. Danach geht es nicht mehr um Angst. Man spürt ein positives Druckgefühl. Da gucken immerhin Millionen Menschen zu.“

Nachdem Guido Westermann sich bei „The Voice“ für das Team Peter Maffay entschieden hat, sang Peter Maffay „Über sieben Brücken musst du gehn“ für sein neues Talent, auch die anderen Coaches und Guido Westermann stimmten mit ein und sorgten für einen unvergesslichen Moment.

