Hagen: Samstagsmarkt soll Bahnhofsvorplatz aufwerten

Hagen. Nicht bei jedem Hagener beliebt – der Hauptbahnhof. Ein Samstagsmarkt soll den Vorplatz nun beleben. Alles zu Terminen und zum Warenangebot.

Immer wieder hört man Sätze wie „Freiwillig würde ich keine Minute am Bahnhof verbringen“ oder „Da regieren doch eh nur Kriminelle, und überall liegt Dreck ‘rum“. Verallgemeinerungen, die niemanden weiter bringen. Deshalb geht die Stadt jetzt in die Offensive – sie möchte dem Berliner Platz vor dem Hauptbahnhof ein neues Gesicht geben.

Wie das Facelifting aussehen soll? Der Bahnhofsvorplatz soll belebt werden – ab Mitte September wird dort jeweils samstags von 7 bis 13 Uhr ein Wochenmarkt eingerichtet. Nachdem im Sommer aus dem politischen Raum der Vorschlag kam, den von vielen Bürgern im Grunde ungeliebten Platz lebendiger zu gestalten, setzt die Marktverwaltung der Stadt Hagen diesen schon seit längerem gefassten Plan nun in die Tat um.

Obst, Gemüse, Textilien und mehr

Was auf dem Samstagsmarkt, der erstmals am 16. September stattfindet wird, angeboten wird? Obst, Gemüse und Backwaren, Waren des täglichen Bedarfs wie Kurzwaren, Socken, Unterwäsche, Modeschmuck sowie weitere Textilien.

Der Bahnhofsvorplatz in Hagen soll ein neues Gesicht bekommen und samstags zur Marktfläche werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Damit entspricht das Angebot in etwa jenem des Mittwochsmarktes in Altenhagen. Dieser Stadtteilmarkt werde inzwischen, so resümiert die Stadt, von den Besuchern und Händlern so gut angenommen, dass keine freien Flächen mehr zur Verfügung stehen.

Angesichts des hohen Interesses von Händlern für den Samstagsmarkt, stehen aus Sicht der Marktverwaltung die Chancen gut, dass auch der Bahnhofsvorplatz künftig vollständig mit Ständen bestückt werden kann.

Weitere Händler erwünscht

Weitere Händler – zum Beispiel jene­, die Fleisch, Wurst, Käse, Eier oder Geflügel anbieten – sowie eine Gärtnerei könnten das Sortiment komplettieren. Wer Interesse an einem Standplatz hat, kann Kontakt zum Marktmeister Alexander Frye aufnehmen (Telefon: 0170/8518778 oder E-Mail an: alexander.frye@stadt-hagen.de).

Was ich vom Facelifting des Bahnhofsvorplatzes halte? Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.

