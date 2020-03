Haspe. Das Amateurensemble Bühne im Hammer spielt die schwarzhumorige Komödie „Bürgerwehr“. Premiere in Hagen ist am 14. März.

Das Stück ist aktueller denn je. „Überall in unserem Land entstehen Bürgerwehren, die Unzufriedenheit mit dem Staat wächst, rechte Gruppen gewinnen an Zuspruch“, sagt Karl Hartmann. Grund für den Regisseur und Gründer der „Bühne im Hammer“, die schwarzhumorige Inszenierung „Bürgerwehr“ von Alan Ayckbourn mit seinem Amateurensemble einzustudieren. Premiere der satirischen Komödie ist am Samstag, 14. März, im Kulturzentrum Hasper Hammer.

Ein gediegenes Wohngebiet

Im Original trägt das Stück, das 2011 in England uraufgeführt wurde, den Titel „Neighbourhood Watch“, „das klingt eher harmlos und nach Fürsorge. Doch so fängt es ja oftmals an und endet dann im militanten Recht und Ordnung schaffen“, sagt Gerlinde Freudenberg.

Im Stück besetzt sie die Rolle der Schwester von Martin (Andreas Hülstrung), der im gediegenen Wohngebiet Bluebell Hill eine Bürgerwehr gründet.

Gerlinde Freudenberg und Karl Hartmann haben vor gut zwei Jahren das Schauspiel im „Theater 36“ im Wichernhaus in Dortmund gesehen und waren von Inszenierung und inhaltlicher Tiefe des Stückes beeindruckt. Womit beschlossen war, dass sich auch das Ensemble „Bühne im Hammer“ der Komödie annehmen würde.

Anspruchsvolle Inszenierung mit viel Regiearbeit

„Im Herbst haben wir die wöchentlichen Proben aufgenommen, seit zwei Wochen proben wir fast täglich“, sagt Karl Hartmann, der in „Bürgerwehr“ nicht als Schauspieler auf der Bühne agieren wird, „dazu ist bei dieser anspruchsvollen Inszenierung zu viel Regiearbeit nötig.“

Die Botschaft der Komödie? „Das Grauen liegt im Normalen“, fasst Gerlinde Freudenberg zusammen. „Bürgerwehr“ handelt von einer gutbürgerlichen Mittelschicht, die sich mehr und mehr zu einem brutalen Überwachungsstaat entwickelt.

Und der Inbegriff der deutschen Spießigkeit – der Gartenzwerg – spielt eine nicht unbedeutende Rolle in der Komödie, übrigens nach „Doppeltüren“ und „Der eingebildete Kranke“ das dritte Stück der Amateurtheatergruppe.

„Wir haben vier neue Leute für unser Team gewonnen“, sagt Hartmann zufrieden, „und die vier sind sofort voll integriert worden.“

Leandra Stampoulis (22) zum Beispiel schlüpft in die Rolle der Amy Janner, ein richtiges Luder mit vielen Liebhabern, das mit den engstirnigen Nachbarn nichts an der Mütze hat. Außerdem neu im Team: Dirk Herz, Maria Sichelschmidt (ihre Mutter Edda Sichelschmidt ist ebenfalls Mitglied der Theatergruppe) und Rhiannon Sleat.

Im Hasper Hammer wird die Komödie dreimal aufgeführt, bis August folgen noch etwa acht Gastpiel-Auftritte im näheren Umkreis.

Eintritt 15 bzw. 12 Euro

Für die Premiere am Samstag,14. März, um 20 Uhr im Hasper Hammer, für die Aufführung am Samstag, 21. März, um 20 Uhr sowie für die Inszenierung am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr gibt es noch Karten. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Jugendliche zahlen 12 Euro. Tickets gibt es im Hammer mittwochs von 10 bis 19 Uhr und an bekannten Vorverkaufsstellen.