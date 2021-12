Hagen: Sattelzugführer fährt sich betrunken fest

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Hagen-Haspe gerufen: Dort hatte sich ein Sattelzugführer festgefahren

Haspe. Mit mehr als 1,2 Promille hat sich ein Sattelzugführer in Haspe festgefahren – und vier Autos beschädigt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein Sattelzugführer hat sich betrunken in Hagen festgefahren und dabei vier Autos beschädigt: Am Donnerstagabend meldeten Zeugen der Polizei gegen 17.10 Uhr eine Sattelzugmaschine samt Auflieger in der Reichsbahnstraße. Zuvor waren Unfallgeräusche zu hören.

Unfall in Hagen: Polizisten bemerken penetranten Alkoholgeruch

Die Polizisten bemerkten sofort penetranten Alkoholgeruch, als sie mit dem 41-jährigen Fahrer sprachen. Ein Test zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Seine Sattelzugkombination musste abgeschleppt werden. Da der 41-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, boten ihm die Beamten die Entrichtung einer Sicherheitsleistung an.

41-Jähriger beschädigt vier Autos – vorläufige Festnahme

Das Geld konnte er nicht zahlen. Aus diesem Grund wurde er nach Entnahme der Blutprobe und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Beschädigt wurden bei dem Unfall ein Kia, ein VW, ein Dacia und ein Ford.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen