Hagen: Schauspieler Ralf Moeller auf dem roten Teppich

In Hagen auf dem Roten Teppich: Schauspieler Ralf Moeller (Gladiator).

Hagen. Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller (Gladiator) ist der Star beim Kurzfilmfestival „Eat my shorts“ in der Stadthalle Hagen.

Es weht ein Hauch von Hollywood durch die Stadt Hagen – beim Kurzfilmfestival „Eat my shorts“. Spätesten, wenn Ralf Möller über den Roten Teppich vor der Stadthalle Hagen schreitet.

Stars der Fil. und Fernsehbranche stehen am Freitag ab 17.30 Uhr im Fokus. Und natürlich Nachwuchs-Filmemacher, die ihre Beiträge eingereicht haben. Sechs nominierte Beiträge werden gezeigt. Eine Jury entscheidet, an wen am Ende der „Goldene Adam“ geht.

Hochkarätig besetzte Jury mit vielen Stars

Der Jury gehören neben Ralf Möller (Gladiator) an: David Bennent (Die Blechtrommel, Michael Kohlhaas, Dogs of Berlin), Karoline Eichhorn (Der Sandmann, Der König von St. Pauli, Tatort, Ossis Eleven), Claudia Garde (Regisseurin Tatort), Brigitte Grothum (Die seltsame Gräfin, Drei Damen vom Grill), Claude-Oliver Rudolph (Das Boot, James Bond), Patrick Sass (What a man, Männerhort, Machoman 2), Eveline Schönfeld (Sei der Frosch, Gewinnerin des Goldenen Adam), Jördis Triebel (Der Kommissar und das Meer, Die Päpstin sowie Erik O. Schulz (Oberbürgermeister der Stadt Hagen).

