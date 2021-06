Einsatz in Hagen Hagen: Scheiben von Kita in Eckesey mit Steinen eingeworfen

Eckesey. In der Droste-Hülshoff-Straße in Eckesey sind die Scheiben einer Kita eingeworfen worden. Eine Mitarbeiterin bemerkte morgens den Schaden.

Im Zeitraum von vergangenem Mittwochnachmittag bis vergangenem Montagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben einer Kindertagesstätte in Eckesey. Eine 56-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung rief die Polizei hinzu, als sie am Montag, gegen 7 Uhr, die Beschädigungen an dem Gebäude in der Droste-Hülshoff-Straße bemerkte. Die Beamten konnten an einer Seite der KiTa mehrere Fenster erkennen, die von außen beschädigt wurden. Im nahen Umfeld konnten sie verschiedene Steine finden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 9862066

