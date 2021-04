Hagen: Scherben aus Brandt-Brache auf fahrenden Pkw geworfen

Einsatz in Hagen

Haspe. Die Polizei ist auf der Suche nach Scherben-Werfern, die am Donnerstag in die Brandt-Brache eingedrungen waren.

Mehrere minderjährige Personen haben am Donnerstagnachmittag Glasscherben und Kunststoffteile aus der ehemaligen Brandt-Brache in Haspe heraus auf einen vorbeifahrenden Mercedes und auf Passanten geworfen. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Gevelsberg befuhr gegen 16.40 Uhr die Enneper Straße, als die Teile plötzlich auf seine Motorhaube flogen. Ein erkennbarer Sachschaden entstand hierbei nicht. Eine 36-jährige Hagenerin befand sich zum gleichen Zeitpunkt mit ihren beiden kleinen Töchtern auf dem Gehweg der Enneper Straße, als sie die Teile nur knapp verfehlten. Alarmierte Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude und stellten zunächst ein Lagerfeuer mit Stühlen, Tischen und einer Couch fest. Sie löschten das Feuer. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten vier aus dem Gebäude flüchtende Personen wahr. Diese konnten nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und überprüft werden. Die Minderjährigen im Alter von 12 bis 16 Jahren bestritten die Tat. Sie wurden wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.