Hagen: Schläge gegen die Tür und Zerstörung eines Fensters

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen eines Vorfalls in der Eugen-Richter-Straße in Wehringhausen.

Wehringhausen. Ein bislang Unbekannter schlug am Dienstag gegen eine Wohnungstür in Wehringhausen und zerstörte einen Glaseinsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr hörte eine Hagenerin in der Eugen-Richter-Straße in Hagen, wie laut und vehement gegen die Wohnungstür ihres Nachbarn geklopft und geschlagen wurde. Kurz darauf war zu hören, wie ein Glaseinsatz an der Tür zerbrach. Als die Frau auf den Flur trat, um nachzusehen, was passiert ist, war die unbekannte Person bereits aus dem Haus gelaufen. Die 31-Jährige verständigte die Polizei. Der Mieter der Wohnung konnte keine Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen zu melden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 9862066 entgegengenommen.

