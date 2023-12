Einsatz Hagen: Schläge und Elektroschocker am Taxi-Stand in der City

Hagen-Mitte Brutale Attacke gegen zwei Männer (40 und 60) am Friedrich-Ebert-Platz. Sie wurden von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe angegriffen

Schlägerei mit Elektroschocker am Taxi-Stand mitten ind er Stadt: Am Samstag kam es gegen 3.15 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz, in Höhe des Taxi-Stands, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die dann in eine Schlägerei mündete. Dabei wurden ein 40-jähriger und ein 60-jähriger Mann von einer sechs- bis siebenköpfigen Personengruppe im Alter von ca. 17 bis 18 Jahren angegriffen.

Die Personen sollen bei der Tat auch einen Elektroschocker eingesetzt haben. Der 40-jährige fiel hierbei zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der andere Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen liefen anschließend in Richtung Kampstraße davon. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02331/986-2066 entgegen.

