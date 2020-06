Hagen: Schläger greift auch Polizisten an

Zu einem Einsatz in der Straße Am Hauptbahnhof ist die Polizei am Donnerstagmorgen ausgerückt. Dabei wurden auch Polizisten angegriffen.

Hagen. Bei einer Schlägerei in der Straße Am Hauptbahnhof in Hagen werden auch Polizisten angegriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei Männer im Alter von 28 und 20 Jahren haben sich am Donnerstagmorgen einen handfesten Streit in der Straße Am Hauptbahnhof geliefert. Gegen 3 Uhr musste die Polizei ausrücken, weil sich beide Kontrahenten vor einer Kneipe körperlich angingen. Als die Beamten schlichtend eingriffen, schlug der 20-Jährige um sich und attackierte auch die Polizisten.

Am Ende mussten beide Männer in Handfesseln in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Dabei fiel der 20-jährige Mann erneut negativ auf, weil er sich beim Transport erheblich sperrte und mit Tritten versuchte, die Beamten zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang.

Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte

Den Täter erwarten nun zwei Strafverfahren, wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Körperverletzung. Den Grund für die Auseinandersetzung ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.