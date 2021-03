Hagen: Schlag gegen Bandenkriminalität aus Südosteuropa

Hagen. Ein simpler Taschendiebstahl in Hagen entpuppt sich als ein Fall von Bandenkriminalität. Hier die Hintergründe.

Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und eine enge Zusammenarbeit mit Polizeibehörden in Nürnberg und Frankfurt am Main haben jetzt zur Festnahme von zwei professionellen Taschendieben geführt. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

In der ersten Februarwoche wurde eine 80-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in Bathey Opfer eines Taschendiebstahls. Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass die Unbekannten mit ihrer gestohlenen EC-Karte mehrfach bezahlt hatten. Noch am Tag der Tat wurde die Karte 25-mal in diversen Supermärkten eingesetzt, so dass innerhalb weniger Stunden eine Schadenssumme von rund 8000 Euro entstand. Offensichtlich hatten die Täter die Hagenerin beim Bezahlen beobachtet und konnten so die PIN der Frau in Erfahrung bringen. Ihre Geldbörse haben sie dann im Anschluss gezielt gestohlen.

Zahlreiche Tatopfer

Die sofort eingeleiteten ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen machten schnell deutlich, dass es sich ganz offensichtlich um professionell agierende und sehr gut organisierte Täter gehandelt hat. Tiefergehende und in Teilen sehr aufwendige Ermittlungsarbeit war notwendig, um die Spur weiter verfolgen zu können. Denn nun ermittelten die Beamten der Hagener Kripo nicht nur wegen eines einfachen Taschendiebstahls, sondern wegen schweren Bandendiebstahls mit vermutlich zahlreichen Geschädigten.

Der Aufwand hat sich aber schnell gelohnt, denn die Ermittler konnten eine heiße Spur in Nürnberg aufnehmen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei gelang schließlich die Identifizierung der beiden Männer aus der Tat in Hagen. Es handelt sich um zwei Südosteuropäer (28 und 41 Jahre), welche sich nur wenige Wochen in Deutschland aufgehalten haben, um Taschendiebstähle zu begehen. Hierbei reisten sie durch sechs Bundesländer. Nachdem klar war, um wen es sich bei dem Duo handelt, wurden dieses durch Zivilfahnder observiert. Ihre Spur konnte weiter in Richtung Frankfurt am Main verfolgt werden.

Professionelle Organisation

Hier ist es der guten Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei zu verdanken, dass sehr schnell klar wurde, wie die Täter vorgehen. Beide beobachteten hauptsächlich ältere Menschen beim Bezahlen mittels EC-Karte und versuchen dann gezielt, deren Geldbörsen zu stehlen. Dabei kommunizierten sie untereinander über Headsets und Messenger-Dienste. Letztendlich konnten die mutmaßlichen Taschendiebe durch Zivilbeamte der Frankfurter Polizei bei einer Tat zielgerichtet beobachtet werden. Während einer der Männer eine ältere Dame auf dem Parkplatz des Supermarktes in ein Gespräch verwickelte, entwendete der andere Täter die EC-Karte aus dem Kofferraum ihres Autos. Die Geldbörse legte er hierbei wieder zurück, so dass dem Opfer das Fehlen der Karte vermutlich erst wesentlich später aufgefallen wäre. Somit wäre ein längeres und unbemerktes Nutzen der Karte möglich gewesen.

Im Anschluss begaben sich die Täter getrennt zu ihrem etwas weiter entfernt abgestellten Auto und flüchteten dann gemeinsam. Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnte die äußerst gut versteckte gestohlene EC-Karte im Innenraum des Fluchtfahrzeugs gefunden werden. Die Männer wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Das Amtsgericht Hagen erließ zwei Haftbefehle und die mutmaßlichen Taschendiebe befinden sich nun in Untersuchungshaft.

