Hagen: Schlagzeugerin Vivi Vassileva macht Rhythmen Beine

Das Schlagzeug ist der große Gewinner der modernen Musik. Seit einigen Jahrzehnten tritt es vermehrt als Soloinstrument im Klassik-Betrieb in Erscheinung. Für das Publikum bedeutet dies nicht nur eine akustische Entdeckungsreise, sondern auch eine optische, denn man kann gleichsam beobachten, wie Klang entsteht. Die erst 25-jährige Percussionistin Vivi Vassileva reißt die Zuhörer jetzt beim Sinfoniekonzert der Hagener Philharmoniker zu regelrechten Begeisterungsstürmen hin. Bereits im Sommer hatte Vivi Vassileva beim Festival Kultur Pur in Hilchenbach die Besucher begeistert.

Rund 30 Schlaginstrumente hat Vivi Vassileva vor den Philharmonikern aufgebaut, von der großen Trommel bis zur winzigen Kuhglocke, vom Vibraphon bis zur Darbuka. Dazu kommen Marimbaphon, Glockenspiel, Crotales, Trommeln, Tomtoms, Mini-Timbales und verschiedene Becken. Der israelisch-amerikanische Komponist Avner Dorman nennt sein Konzert für Schlagzeug und Orchester von 2007 „Frozen in Time“ genannt. Die Idee dahinter ist, Momentaufnahmen der geologischen Erdentwicklung in Rhythmen abzubilden. Das ist ein faszinierendes Konzept, denn wer genau hinhört entdeckt, wie aus diesen Rhythmen gewissermaßen kulturelle Codes entstehen, die wir heute der afrikanischen, asiatischen, europäischen und amerikanischen Musik zuordnen.

Explosion von Klangfarben

Vivi Vassileva stürzt sich mit Begeisterung in diese komplexe und unglaublich mitreißende Partitur, trommelt, hämmert stupst, pocht, streichelt ihr Instrumentarium und zaubert so eine Explosion von Klangfarben und mitreißender motorischer Energie. Besonders schön wird „Frozen in Time“ in den Momenten, wo Dialoge zum Orchester entstehen, etwa wenn der zweite Satz mit den Herzschlägen der Pauken und dem Glockenläuten der Orchesterschlagzeuger beginnt, bevor das Solovibraphon einsetzt oder wenn die Streicher glitzernde Farbflächen aufbauen, vor deren Folie die Crotales (antike Zimbeln) Himmelsmusik machen können. So wird experimentell erprobt, wie aus Rhythmus ein Lied entstehen kann.

Vivi Vassilevas Spiel scheint an Musikalität und Virtuosität kaum zu überbieten – denkt der Zuhörer, bevor die junge Musikerin sich mit gleich zwei Zugaben für die Ovationen bedankt: dem Tango Jalousie von Jakob Gade und den Asventuras von Alexej Gerassimez für Rührtrommel. Hier werden sogar die Stöcke und die Hände zum Soloinstrument.

Ouvertüre von Fanny Hensel

Fanny Hensels Ouvertüre in C und die erste Sinfonie von Johannes Brahms bilden sozusagen den musikalischen Gegenentwurf zur perkussiven Abenteuerfahrt. Für den Brahms wählt GMD Joseph Trafton einen eher ungewöhnlichen Interpretationsansatz. Denn er macht daraus das Bekenntnis eines Getriebenen. Also legt er den ersten Satz nicht weihevoll gravitätisch an, wie so viele Maestros das tun, sondern in sehr raschem Tempo, in Gang gesetzt von dem Pochen der Pauken. Melodien werden hier nicht ausgelebt, sondern blitzen unvermittelt auf, so wie eine Sehnsucht, zum Greifen nah, und doch unerreichbar. Die Hagener Philharmoniker spielen großartig, mit samtigem Streichersatz und unglaublich schönen Holzbläserstellen.

Alphornmelodie

Selbst das wunderbare Violinsolo im langsamen Satz schafft es nicht, die ruppige Vorwärtsbewegung zu stoppen, die sich im Scherzo in eine unendliche Melodie verwandelt. Dieser Deutungsansatz hat den Nachteil, dass er die zahlreichen Volksmusikmotive des Werks dramaturgisch nicht herausstellt. Denn um die zum Leuchten zu bringen, bräuchte es einen eher tänzerischen Puls. Aber Joseph Trafton punktet mit einer spannenden, psychologisierenden Sicht und lässt das Motivmaterial mitunter ins Unheimliche umschlagen. Im Finale deutet sich dann doch noch eine Art von Erlösung an: Aus der vom Solohorn fein ausgesungenen Alphornmelodie entwickelt sich ein Dialog zwischen Lied und Choral, den Joseph Trafton in eine fulminante Schlusssteigerung überführt.