Hagen: „Schlampe“ – Streit auf Parkplatz, weil Motor läuft

Emst. Heftiger Umweltstreit auf einem Parkplatz im Wasserlosen Tal in Hagen. Und das, weil eine Frau beim Warten den Motor laufen ließ.

Zwei Frauen sind am Montag gegen 6.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße Wasserloses Tal in Hagen wegen eines laufenden Motors in einen heftigen Streit geraten. Eine 36-Jährige saß bei laufendem Motor ein paar Minuten in ihrem Auto, als sie von einer 57-Jährigen aufgefordert wurde diesen aus „Umweltschutzgründen“ auszuschalten. Die Hagenerin gab an, im weiteren Verlauf mit den Worten „Schlampe“ und „Halt die Fresse!“ beleidigt worden zu sein. Die 36-Jährige verständigte die Polizei und zeigte die 57-Jährige wegen Beleidigung an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen