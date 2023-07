Hagen: Schlosscafé Werdringen – Alle Infos zur Neueröffnung

Hagen. Was die neue Pächterin des Schlosscafés Werdringen in Hagen-Vorhalle den Kunden serviert, alles zum Neustart und zu künftigen Öffnungszeiten.

Das Thema interessiert viele Bürger – nicht nur jene aus dem Hagener Norden. Und deshalb greifen wir es an dieser Stelle gern noch einmal auf.

Eröffnung am Donnerstag, 20. Juli

Am Donnerstag, 20. Juli, wird das Schlosscafé Werdringen nach monatelanger Schließung neu eröffnet. Nach Querelen mit dem Vorpächter krempelt nun Zeynep Ekinci die Ärmel hoch und möchte die Gäste im idyllisch direkt am Wasserschloss­ gelegenen Café mit Stachelbeer-Schmand-Torte, Werdringer Traum und vielem mehr verwöhnen.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: So geht es mit der portugiesischen Bar „Cave 66“ weiter +++

Der Gastro-Betrieb ist gemütlich eingerichtet und hat einen großen Außenbereich. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Gemütlicher Betrieb mit Terrasse

Die 49-jährige, gebürtige Rheinländerin hofft, dass ihr gemütlicher Betrieb mit Terrasse von Spaziergängern und Besuchern des Archäologiemuseums Werdringen gleichermaßen angesteuert wird.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Bierothek in der City steht in den Startlöchern +++

Bei unserer Berichterstattung vor wenigen Tagen ist uns allerdings etwas Wichtiges durchgegangen – wir haben schlichtweg die Öffnungszeiten des Schlosscafés nicht erwähnt.

Einige Leser haben uns freundlich auf diesen Fauxpas aufmerksam gemacht. Richtig so!

Montags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet

Also – das Schlosscafé Werdringen in Hagen hat von montags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag gönnt sich Zeynep Ekinci vorerst nicht, „ich will schließlich erstmal in den Tritt kommen, und die Leute müssen abspeichern, dass hier jetzt wieder Gastronomie am Start ist“, sagt die patente Frau.

Stimmt. Wir drücken die Daumen, dass das Schlosscafé Werdringen gut angenommen wird und wünschen eine schöne Neueröffnung im grünen Teil von Hagen-Vorhalle.

Weitere Infos:

Ende 2019 hatte sich die Vorpächterin des Schlosscafés Werdringen, Ellen Nordhoff-Schriever, aus Altersgründen zur Ruhe gesetzt.

Das Café ist räumlich an das „Archäologiemuseum Hagen - Wasserschloss Werdringen“ (früher Museum für Ur- und Frühgeschichte) angebunden; der Fachbereich Kultur ist Nutzer der Immobilie.

Im Januar 2022 war Gastronom Shpejtim Krasniqi abends von Unbekannten überfallen und zusammengeschlagen worden. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelte wegen versuchten Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt im vergangenen Jahr eingestellt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen